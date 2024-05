Núcleo de Línguas da Uece oferta 1.045 vagas para semestre 2024.2

Estudantes interessados devem ter concluído o ensino fundamental ou cursar o 9° ano. Taxa de inscrição custa R$ 85 Crédito: Reprodução/Uece

Para ingresso no primeiro semestre, as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 12 de junho. Já para o teste de nível, o prazo para a realização do procedimento é dia 5 de junho. A taxa de inscrição para a seleção é de R$ 85. Os estudantes interessados devem ter concluído o ensino fundamental ou cursar o 9° ano. A prova de seleção do primeiro semestre será realizada presencialmente, no próximo dia 23 de junho, das 9 às 12 horas, no Campus Fátima, localizado na avenida Luciano Carneiro.