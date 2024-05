Acusado de matar mulher dentro de carro em Fortaleza estava com placa da moto coberta

Graduada em Enfermagem, Jandra atuava no setor administrativo de unidades de saúde. Ela foi morta a tiros quando conduzia o próprio carro na avenida Presidente Castelo Branco, conhecida como Leste Oeste. A vítima costumava usar a via para o trajeto de ida e volta do trabalho.

O crime que vitimou a diretora administrativa hospitalar Jandra Mayandra da Silva Soares , de 36 anos, nessa quarta-feira, 15, em Fortaleza , é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O POVO apurou que a motocicleta pilotada pelo acusado de matar a profissional estava com a placa coberta .

A testemunha que estava dentro do automóvel com Jandra relatou à Polícia que o criminoso estava em uma motocicleta e colidiu na parte traseira do carro da diretora.

Depois disso, ele ainda atingiu o retrovisor. A mulher teria discutido de forma rápida com o suspeito e seguiu o trajeto, no entanto o homem a aguardou no semáforo.

No momento que ela estava no trânsito, ele efetuou os tiros, todos direcionados à cabeça. Jandra morreu no local.