Homem é atacado com chave de fenda em barraca na Beira-Mar, em Fortaleza

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Suspeito do crime, Erivaldo Ferreira Sousa, de 29 anos, foi preso pela Polícia Militar e autuado por tentativa de homicídio. Vítima foi atingida na cabeça e pescoço.

Um homem de 30 anos foi atacado com uma chave de fenda na madrugada desta quinta-feira, 16, em uma barraca de praia da avenida Beira-Mar, já na altura do bairro Mucuripe, em Fortaleza. Um suspeito do crime foi preso.



Conforme a Polícia Militar, composição do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) fazia patrulhamento de rotina na região quando foi acionada para a ocorrência.



No local, os PMs obtiveram características dos dois suspeitos. Imagens de câmera de segurança também foram utilizadas para a identificação da dupla.