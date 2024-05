Mercado da Aerolândia permanecerá no bairro e passará por requalificação

Prefeitura pretendia juntar as estruturas de ferro dos Mercados dos Pinhões e da Aerolândia Crédito: Samuel Setubal

O Mercado da Aerolândia permanecerá no bairro e passará por restauração. A decisão veio em reunião dos moradores com a Prefeitura de Fortaleza, por meio de votação, na noite desta terça-feira, 23. O titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, esteve presente no encontro. LEIA TAMBÉM | Estrutura dos Mercados dos Pinhões e da Aerolândia veio da França em 1897 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A notícia veio logo após a indignação dos moradores com o anúncio feito na última semana sobre a união dos mercados da Aerolândia e dos Pinhões.

"A reunião foi muito boa porque deu pra gente ter a dimensão de qual é o sentimento majoritário e demonstrou a necessidade de que essa estrutura do Mercado fique aqui na Aerolândia em função de toda essa ligação cultural e de pertencimento que existe da comunidade com o equipamento", afirmou o secretário Samuel Dias. A população do entorno dos mercados desconhecia o projeto que iria "reunificar" as estruturas. Nesse domingo, 21, moradores realizaram um protesto contra a mudança abraçando o equipamento. Para a votação, a população teve três opções: a retirada do mercado e construção de uma área de lazer; a restauração do mercado e a unificação das estruturas e com uma cópia do mercado no local. A segunda opção foi a proposta aceita pelos moradores da comunidade.