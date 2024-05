Profissional da saúde é morta a tiros dentro de automóvel na avenida Leste-Oeste em Fortaleza

Uma mulher que conduzia um automóvel foi morta a tiros na avenida Presidente Castelo Branco, conhecida como Leste-Oeste, em Fortaleza. O crime ocorreu no começo da noite desta quarta-feira, 15, altura da rua Dom Hélio Campos.

O POVO apurou que a vítima foi identificada como Jandra Mayandra da Silva Soares. Ela teria sido abordada por um veículo na via e teria sido alvo de vários tiros. Segundo a fonte ouvida pelo O POVO, A mulher morreu no local e a Polícia foi acionada. Muitas pessoas que passavam pela avenida se aglomeraram no entorno do automóvel.

Uma mulher que estava dentro do automóvel testemunhou o crime e afirmou aos policiais que um homem em uma motocicleta colidiu na parte traseira do carro da vítima. O homem teria acelerado a motocicleta e passou pelo veículo da vítima batendo no retrovisor. Jandra teria trocado insultos com o criminoso e, ao chegar na avenida Castelo Branco, no Pirambu, o piloto da motocicleta efetuou entre três a quatro disparos de arma de fogo.