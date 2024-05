Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo na BR-116

A ação aconteceu por volta das 21 horas desta terça-feira, 16. No momento da abordagem, os policiais perceberam que uma passageira, ao descer do coletivo, teve atitude suspeita ao entrar imediatamente em um transporte de aplicativo em que pretendia seguir viagem.

Uma mulher de 22 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal por transportar uma arma de fogo vinda da fronteira do Brasil com o Paraguai. Ela, que não tinha ficha criminal, foi abordada em um ônibus interestadual da linha São Paulo/Fortaleza e que trafegava pela BR-116.

Questionada sobre o motivo da posse do armamento, a mulher disse aos policiais “gostar de armas” e ter buscado a pistola em uma viagem até o Paraguai, na região de fronteira com a cidade de Guaíra, no estado do Paraná. Ainda de acordo com ela, pagou um valor de R$ 3 mil pela arma.

A suspeita foi presa por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e foi conduzida, junto ao material apreendido, à delegacia do 10º Distrito Policial de Fortaleza.