Validade da carteirinha de estudante de 2023 acaba nesta sexta,17

A prorrogação da validade das carteirinhas de estudante de 2023 se encerrará nesta sexta-feira, 17. O funcionamento do documento foi prolongado no dia 2 de maio após conversas entre a Prefeitura de Fortaleza e as entidades estudantis, com o objetivo de não prejudicar os discentes que ainda não haviam recebido a carteira deste ano.



De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as carteirinhas estudantis de 2024 já passarão a valer em totalidade a partir deste sábado, 18.