Homem é condenado a 28 anos de prisão por matar a facadas a ex-companheira no CE

O frentista Gleydson Alves Antão foi condenado a 28 de prisão por matar a ex-companheira com 15 golpes de faca. O crime aconteceu em abril do ano passado e vitimou a técnica de enfermagem Maria Tereza Xavier, no município de Missão Velha, na região do Cariri cearense. A condenação do réu ocorreu na última sexta-feira, 10, pelo Conselho de Sentença da Comarca de Missão Velha. Conforme a condenação, a pena deverá ser cumprida em regime fechado, e o réu não poderá recorrer em liberdade. Nos autos, testemunhas relataram às autoridades que, quando o crime aconteceu, o réu e a vítima viviam um relacionamento conturbado e já estavam separados há cerca de três meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ainda segundo os relatos das testemunhas, poucos dias antes de morrer, a vítima publicou uma imagem nas redes sociais para assumir um novo namorado. Logo após isso, o ex-companheiro, que tinha um histórico de ciúmes obsessivo e violência doméstica, teria feito ligações ameaçadoras para ela.