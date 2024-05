Homem morre eletrocutado em poste no Quintino Cunha

Repórter do caderno de Cidades

Um homem morreu eletrocutado em cima de um poste da Rua IV, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, no início da tarde deste sábado, 11. A vítima, de 54 anos, foi identificada como Gilvan Alves Nogueira.

Moradores que acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informaram que o homem chegou a ser tomado pelas chamas e que o poste chegou a fumaçar. Também foi informado que faltou energia em toda a rua.

Conforme o tenente Dantas, do Corpo de Bombeiros, a vítima provavelmente tentava fazer um “gato”. A Enel também foi acionada e fez o aterramento e isolamento da rede elétrica. A Perícia Forense também foi acionada. Um inquérito policial deve ser aberto para investigar as circunstâncias do caso.