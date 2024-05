CE: Homem acusado de matar ex-companheira com 15 facadas foi condenado a 28 de prisão

O homem acusado de matar a ex-companheira com 15 facadas no município de Missão Velha, a 508,5 quilômetros de Fortaleza, começou a ser julgado na última sexta-feira, 10, no Fórum Municipal, na região do Cariri. Gleydson Alves Leitão é réu por desferir golpes contra a técnica de enfermagem Maria Tereza Xavier, 35, na casa onde ela morava, no dia 25 de abril de 2023. O homem foi condenado a 28 de prisão.

Conforme informações do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO Cariri, o julgamento teve início às 8 horas. Além da acusação de feminicídio, Gleydson deve enfrentar majorantes de pena por motivo torpe, a impossibilidade de defesa da vítima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia do crime, o denunciado fingiu que ia à casa de Maria Teresa para entregar ovos de páscoa para a filha dela. De acordo com os autos, ao chegar ao local, ele a trancou no quarto e desferiu, pelo menos, 15 golpes de faca por não aceitar o término do relacionamento.