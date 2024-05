13 de maio: fiéis lotam santuário para celebrar devoção à Nossa Senhora de Fátima

Missa no Santuário de Nossa Senhora de Fatima, na avenida 13 de Maio Crédito: AURÉLIO ALVES

Devotos preencheram todos os lugares disponíveis no santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 13 de maio. Dezenas de pessoas precisaram ouvir a missa do lado de fora, já que não havia mais espaço dentro da igreja. Para os católicos, a celebração do dia da santa é um momento anual de renovar os agradecimentos e pedir proteção. Sentada na escada ao lado do santuário, Jacinta Fernandes, 64, relembra a vida marcada pela fé em Nossa Senhora de Fátima desde o batismo, pois o nome que recebeu é uma homenagem a uma das crianças que testemunhou as aparições da santa em Portugal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Igrejas e capelas programam missas para Nossa Senhora de Fátima; confira

Quando quis engravidar, pediu em rezas que viesse uma menina. “Com 38 anos eu tive ela, o nome dela é Fátima”. A filha, Clejane de Fátima, 26, acabou nascendo em 13 de maio de 1998. A jovem conta que todos os anos, no aniversário compartilhado com o dia da santa, vai ao santuário agradecer com a mãe. Jacinta afirma também que reza pelas famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul. O nascimento do neto no dia 13 de maio também foi um sinal de comprovação da fé para Ângela Silva Frota, 68. “Nós temos uma fé muito grande e somos testemunhas de milagres na família. Nenhuma Ave Maria é perdida para ela”, diz. A aposentada estava acompanhada da filha Sabrine Frota e do neto Mateus Façanha, que completa dois anos nesta segunda-feira. A família usava abanadores distribuídos no evento para driblar o calor do lado de fora do santuário.