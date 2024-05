Festa de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza deve reunir mais de 200 mil fiéis

Santuário de Fátima terá 11 missas programadas ao longo desta segunda-feira, 13 de maio Crédito: Fábio Lima

O Dia de Nossa Senhora de Fátima será celebrado nesta segunda-feira, 13 de maio, no Santuário de Fátima, em Fortaleza. A expectativa é que o templo religioso, localizado no bairro de Fátima, reúna cerca de 200 mil fiéis ao longo do dia de festejos. Igrejas e capelas programam missas para Nossa Senhora de Fátima; CONFIRA

Conforme o padre Ivan Souza, pároco da Igreja de Fátima, a intenção da festa é relembrar a importância da caminhada do povo de Deus a partir da oração, da penitência e da conversão.

Neste ano, a festa de Fátima tem como tema “Sua misericórdia se estende, de geração em geração”, baseado no livro bíblico de Lucas, capítulo 1:49-50. “Essa festa não é voltada apenas para a cidade de Fortaleza, mas fiéis de municípios vizinhos e até de outros estados vêm para cá”, afirma o pároco. Com missas realizadas durante todo o dia, a partir das 5h, a programação tem como ponto alto a tradicional procissão. Saindo da Igreja do Carmo, no Centro, às 18h, os fiéis seguirão em caminhada até o templo de Nossa Senhora de Fátima, localizado na avenida Treze de Maio, onde acontecerá a missa e coroação em seguida. “A oração nos conecta à busca espiritual. Rezar não apenas no sofrimento, mas em todas as horas. Já a penitência nos conduz à peregrinação. ‘Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura’. Por fim, a conversão é um chamado constante para mudar, buscando uma transformação pessoal e um relacionamento mais profundo com os outros e com Deus”, explica padre Ivan.

Dia de Nossa Senhora de Fátima relembra aparições da santa em Portugal O Dia de Nossa Senhora de Fátima faz alusão às aparições da Santa em 1917, em Portugal. Naquele ano, três crianças, conhecidas como "Os Três Pastorinhos", afirmaram ter visto Nossa Senhora em seis ocasiões. A primeira aconteceu em 13 de maio, na cidade de Fátima. Segundo a Igreja Católica, depois de rezarem o terço, as crianças viram "uma Senhora mais brilhante que o sol". A Senhora os convidou a voltar ao mesmo local, a Cova da Iria, nos dias 13 dos cinco meses seguintes. As aparições continuaram nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro, sempre ao meio-dia. "A única diferença é em agosto, que foi no dia 19. Naquele dia, as crianças tinham sido presas", diz padre Ivan. LEIA MAIS | Dois pastores das aparições em Fátima morreram na pandemia da Gripe Espanhola

Em 13 de outubro, a aparição se identificou como "a Senhora do Rosário". Isso originou a combinação de seus dois títulos, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A súplica por oração, a penitência e conversão originou a oração do Rosário.

Dia de Nossa Senhora de Fátima tem ações sociais em Fortaleza Durante as festividades no Santuário de Fátima, em Fortaleza, além das celebrações também serão ofertadas ações sociais, como os serviços de saúde de aferição de pressão e medição de glicemia. Devota da santa, Maria de Fátima Távora Moita, 70, costuma se dividir nos dias 13 de maio entre o Santuário e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, bairro em que mora. Conectada pela fé e pelo próprio nome, ela explica que foi batizada desta forma pois sua mãe estava grávida na década de 1950, quando a primeira imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima veio ao Brasil. “A devoção a Nossa Senhora de Fátima é muito importante para mim. Já fui a Portugal três vezes movida pela fé. Eu rezo o Santo Rosário todos os dias. Acredito que com a oração e a penitência podemos converter o mundo”, diz a fiel.