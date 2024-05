Igrejas e capelas programam missas para Nossa Senhora de Fátima; confira

A aparição de Nossa Senhora de Fátima para os três pastorinhos em Portugal é celebrada pela Igreja Católica no dia 13 de maio. A arquidiocese de Fortaleza possui quatro paróquias dedicadas à santa em comunidades na Capital. Outras cidades do Estado também farão as celebrações do novenário.

Confira os horários das missas

Igreja de Fátima:

Endereço: Av. Treze de Maio, 200 - Fátima, Fortaleza