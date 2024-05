Homem flagrado fazendo sexo em praia de Maceió é identificado como policial judiciário do Ceará

Investigação foi realizada com apoio do Ministério Público de Alagoas. Delegada aponta que homem trabalha na Justiça Federal de Sobral

O momento foi gravado por pessoas que estavam no local e chamou atenção nas redes sociais, gerando reações e críticas do usuários.

O caso aconteceu na noite do último dia 14 de abril, quando um casal foi flagrado tendo relações sexuais na Praia da Ponta Verde. O ponto estaria localizado em frente a um bar, com a presença de pessoas no entorno, porém a dupla não pareceu se importar.

O homem flagrado fazendo sexo na orla de uma praia da cidade de Maceió foi identificado pela Polícia Civil de Alagoas como um policial judiciário do Estado do Ceará .

Nessa segunda-feira, 6, a Polícia Civil de Alagoas informou que identificou o homem nas imagens a partir das imagens das câmeras de segurança. A investigação também contou com o apoio do Núcleo de Gestão da Informação do Ministério Público de Alagoas (MPAL).

De acordo com informações do g1 Alagoas, a delegada Luci Mônica afirmou que o homem de 38 anos atua na Justiça Federal do município de Sobral, a 234,8 km de Fortaleza.

"Seguimos o passo a passo dele, onde ele foi, que carro ele pegou, de onde pegou, para onde foi, para onde ele entrou. Foi mais fácil segui-lo do que seguir a moça. Identificamos, de fato, esse cidadão que veio para nossa cidade para fazer aquele ato obsceno", detalhou.