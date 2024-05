Cabo Sabino é condenado a nove anos de prisão por liderar motim em Fortaleza

Ele teria se exercido influência diante do cargo de deputado para incentivar adesão a motim da Polícia Militar, de acordo com a decisão da Justiça

O ex-deputado Cabo Sabino foi condenado pela Justiça Militar, na última terça-feira,7, pelos crimes de aliciação de motim e revolta, incitamento e motim, totalizando nove anos de pena. O Conselho Permanente de Justiça Militar também decretou a perda de graduação de praça e suspensão de direitos políticos, enquanto o réu estiver apenado.

Em nota, a Justiça Militar informou que ficou reconhecido que Cabo Sabino foi o líder do motim: “Fez divulgação com potencial de alcançar boa parte da tropa, aproveitando-se de sua condição de ex-deputado, tanto estadual como federal, e presidente da associação".

De acordo com os autos, o réu atuou na condição de mentor durante a revolta de militares, familiares e simpatizantes, no período de 18 de fevereiro a 1° de março de 2020, com destaque para o aquartelamento no 18° Batalhão situado no bairro Antônio Bezerra.