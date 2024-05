Professores e técnicos de universidades fazem manifestação em Fortaleza

Professores e técnico-administrativos de universidades do Ceará fazem, nesta quinta-feira, 9, manifestação na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O ato começou por volta das 8 horas e perdura durante a manhã.

A mobilização faz parte do Ato Nacional em Defesa da Educação, que acontece simultaneamente em todo o Brasil. Em greve desde 15 de março, a categoria busca, sobretudo, a reestruturação da carreira e reajuste salarial, o que depende da recomposição do Orçamento Federal para a Educação.

