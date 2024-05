Mulher que estava sendo mantida em cárcere privado é resgatada pela Polícia Militar

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) resgatou uma mulher de 24 anos que estava sendo mantida em cárcere privado por um homem de 63 anos, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza.

O episódio, que ocorreu na última quarta-feira, 1° de maio, teve início quando agentes da 2ª Companhia do 18º Batalhão Policial Militar (2ªCia/18ºBPM) foram acionados para atender a uma ocorrência de ameaça. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a vítima pedindo socorro e afirmando que um homem estava impedindo sua saída da residência.

Em vídeo veiculado em grupos de WhatsApp é possível ver o momento em que um policial militar utiliza um instrumento para serrar o cadeado e, assim, liberar a mulher.