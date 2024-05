Polícia faz operação contra grupo familiar que fraudou contratos com Petrobras de 2019 a 2022

A Polícia Civil do Rio de Janeiro a "Operação Prometheus" contra um grupo familiar acusado de fraudar contratos milionários da Petrobras. As companhias envolvidas nas fraudes teriam assinado cerca de 3 mil contratos com a estatal, de 2019 a 2022, totalizando R$ 26 milhões em pagamentos.

A investigação foi realizada em conjunto com a Petrobras, informou a Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A ação lançada nesta terça-feira pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), tem como objetivo cumprir dez mandados de busca e apreensão na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Até o momento, uma lancha e cinco veículos foram apreendidos.