Latidos pela justiça: caso Joca inspira protesto no Aeroporto de Fortaleza

Ativistas e tutores se reuniram em protesto no aeroporto de Fortaleza nesta quarta-feira, 1º de maio Crédito: Penélope Menezes/O POVO

Os latidos eram como um protesto. Só que agora, reunidos com os seus tutores na entrada do Aeroporto Internacional Pinto Martins nesta quarta-feira, 1º de maio, o barulho dos cachorros não parecia incomodar os presentes: pelo contrário, era bem-vindo. “Isso, meu amor, tem que latir mesmo”, murmura uma das participantes, enquanto acaricia um Golden Retriever. O comentário, o primeiro escutado pela repórter ao chegar no espaço, daria o tom para o resto da manifestação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A gente escolheu que (o protesto) seria hoje, porque faz uma semana que o Joca foi velado”, explica Magda Picanço, uma das responsáveis pela organização e parte do grupo “Família Golden Retriever Ceará”.

O local é simbólico: as últimas imagens de Joca com vida são no Aeroporto de Fortaleza, local em que o pet foi enviado por erro logístico da companhia aérea. O destino original do cachorro e seu tutor era outro, rumo ao município de Sinop, no Mato Grosso. O animal foi embarcado em um voo de retorno para Guarulhos, mas teve a sua morte constatada na segunda-feira, 22 de abril, após o pouso da aeronave. “Por ele, por todos os que foram antes dele e por todos os que ainda estão aqui, estamos tentando lutar para que eles sejam reconhecidos como parte de nossa família e possam viajar conosco, dentro da cabine”, completa.

Para Karla Donato, também organizadora do protesto e administradora do grupo, as empresas aéreas deveriam compreender a expansão do mercado pet e a sua importância econômica. “Eu, por exemplo, trabalho pelos meus pets, tenho cinco”, diz. Caso Joca: tutores de pets protestam em aeroportos do Brasil; CONFIRA Latidos pela justiça: causa animal emociona tutores e ativistas

Entre os participantes, as emoções estão na palma da mão, prestes a borbulhar a cada grito por “Justiça pelo Joca”. O resultado está nas lágrimas contidas pela médica Thiziane Palácio, 31, no meio da entrevista, ao lembrar de seu cachorro “salsicha” (apelido para a raça dachshund). “Eu me mudei para Fortaleza mais ou menos uns três anos atrás”, inicia. “E tive um grande problema em relação à mudança: o meu salsichinha tinha nove quilos na época, e só pode até 10 quilos, contando com a casinha, ou eles consideram bagagem”. “Eu morava em Minas (Gerais) na época e não tive coragem de despachá-lo. Graças a Deus eu tive como alugar um carro e aí fiquei três dias na estrada, ultrapassei sete estados, para trazer o meu cachorro comigo, em segurança”, explica. Ela relembra o desespero de uma viagem aérea quando o pet tinha seis meses e diz ter utilizado, na época, a mesma empresa responsável pela viagem do cachorro Joca.

“Autorizaram a viagem dele, mas na conexão me impediram de prosseguir com ele e tive que fazer o resto do trajeto de ônibus, porque não deixaram e porque eu não teria coragem de mandá-lo embaixo”, confessa. Das lágrimas à revolta, conversar com os ativistas Stefani Rodrigues (fundadora da ONG Anjos da Proteção Animal - Apa) e Apollo Vicz, representante do Abrigo São Lázaro, trouxe à tona outro sentimento compartilhado pelos manifestantes: a indignação. “O Joca, infelizmente, teve que perder a sua vida e causar esse clamor todo para que a gente possa começar a exigir dos nossos parlamentares que mudem a nossa legislação, mudem a regulamentação, para que os animais sejam tratados como sujeitos de direito sem obrigação, que sejam acompanhados pelos seus tutores”, explica Stefani.