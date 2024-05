Projeto no residencial José Euclides visa diminuir a violência

Unindo o esporte e a ação social no combate a violência e a fome, o projeto Zona Viva atua no residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, com o objetivo de diminuir o cenário de violência vivido no local. Durante ação nesta sexta-feira, 26, o projeto recebeu a visita do esportista Alberto Bial que, durante sua ida ao residencial, incluiu o basquetebol nas práticas oferecidas.

O projeto é uma iniciativa fruto da parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Cozinhas Solidárias e Secretaria da Proteção Social, e tem como meta diminuir a mortalidade entre jovens e adolescentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O coordenador do MTST, Sérgio Farias, diz que a iniciativa da Cozinha Solidária é muito mais que a distribuição de alimentos assim como o Zona Viva vai além da ideia do contêiner que chega à comunidade.