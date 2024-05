Evento "Vem Pra Alece" promove diversos serviços para a população no domingo, 28

Os serviços irão ocorrer nos prédios da Assembleia e nas ruas próximas durante o domingo, 28 Crédito: Dário Gabriel

Na segunda edição do evento "Vem Pra Alece", população poderá usufruir de diversos serviços distribuídos entre os prédios da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no próximo domingo, 28. O Anexo III da instituição será dedicado ao atendimento de órgãos como o Procon e o Centro de Mediação de Conflitos (Cemgec). A Tenda da Cidadania também estará no local, fornecendo informações sobre direito do consumidor. A chefe do Procon, Valéria Cavalcante, convida toda a comunidade para participar e relembra da documentação necessária para abrir a reclamação: “CPF, identidade, comprovante de endereço e o motivo da reclamação, que pode ser uma nota fiscal ou a conta que você quer reclamar, porque sem essa documentação nós não poderemos abrir (a reclamação)”, ressalta Valéria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Cemgec também estará presente realizando a triagem na mediação e assessoria jurídica nas áreas de família, condomínio, imobiliário e vizinhança. Bruno Oliveira, que atende os cidadãos, diz quais documentos são necessários: “A documentação necessária deve ser sua identidade, CPF, comprovante de residência, algum documento relacionado ao caso, original e cópia”, pontua.