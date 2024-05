Adolescente é apreendido suspeito de matar jovem dentro de escola em Fortaleza

O adolescente suspeito de matar outro adolescente dentro da Escola Municipal Dona Delma no bairro Passaré, em Fortaleza, foi apreendido nessa quarta-feira, 24. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O caso foi registrado na terça-feira, 23.

De acordo com o órgão, o adolescente é apontado como autor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima. Após ser localidade, ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).



Segundo a SSPDS, a ação ocorreu com o apoio de equipes da 11ª Delegacia do DHPP e do Núcleo de Inteligência e de Operações da Polícia Civil do Ceará.