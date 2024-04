Após seis anos, Centro Odontológico da PM é reinaugurado em Fortaleza

Unidade tem 11 consultórios e realizará atendimentos a policiais da ativa e da reserva, assim como seus familiares. Investimento do Governo do Estado foi de R$ 1,9 milhão

Após seis anos sem funcionar, o Centro Odontológico da Polícia Militar do Ceará, localizado no bairro Farias Brito, em Fortaleza, foi reinaugurado em cerimônia realizada no final da tarde desta sexta-feira, 12. Com um investimento de R$ 1,9 milhão proveniente do tesouro do Estado, o equipamento conta com 11 consultórios e servirá a militares da ativa e reserva e seus familiares.



O centro atenderá em regime ambulatorial e de pronto atendimento para casos de baixa complexidade. Além dos serviços odontológicos, conta ainda com espaços de fisioterapia e pilates. Também é equipado com veículo adaptado para transporte de pessoas com dificuldade de locomoção.



Conforme o coronel Klênio Savyo, comandante-geral da PM, o centro funcionará de segunda a sexta-feira, com oito dentistas, de várias especialidades. Ainda não há uma estimativa de quantas pessoas a unidade atenderá, já que esse número depende da procura pelos serviços, disse o comandante, mas ele exemplificou que a sala de pilates tem capacidade de atender 24 pessoas por dia, o que resultaria em 500 atendimentos por mês.