Acidente que matou dois passageiros na Messejana segue em investigação

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito instaurado pelo 6º Distrito Policial (6º DP) para apurar as circunstâncias do caso aguarda a conclusão dos laudos periciais para a sequência dos trabalhos policiais.

As investigações sobre a causa da colisão seguem em andamento. Francisco Raimundo da Silva, de 61 anos, e Adriano de Sousa da Cruz, de 39 anos, morreram ao serem atingidos pela pela cesta de elevação do caminhão, que atravessou o ônibus.

Tanto Francisco Raimundo, quanto Adriano estavam indo em direção ao trabalho quando morreram. O acidente ocorreu por volta das 5 horas na avenida Frei Cirilo. Além das duas mortes, três pessoas tiveram ferimentos leves — ao todo, havia entre 10 e 15 pessoas no ônibus, afirmou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) na ocasião.

Adriano trabalhava em uma empresa de internet e tinha três filhos: um rapaz de 19 anos e duas meninas de 12 e 9 anos. Ele era natural de Ocara, município do Maciço de Baturité. Francisco Raimundo, por sua vez, trabalhava em um cemitério do bairro Ancuri há 27 anos. Ele tinha um casal de filhos, ambos adultos, e era natural de Russas (Vale do Jaguaribe).