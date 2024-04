Caminhão atropela ciclista e bate em ônibus em avenida de Fortaleza

Vitima morreu no local. De acordo com a AMC, caminhão teria perdido os freios e desceu o trecho de ré

Antes de atropelar o ciclista, o veículo também colidiu com um ônibus da linha 315 — Messejana/Parangaba, porém não foram registrados feridos no interior do transporte coletivo.

O ciclista atingido pelo caminhão morreu ainda no local. Agentes da AMC atuam no controle do tráfego e resguardam a área do acidente.