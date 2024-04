Adolescente é apreendido após tentar furtar filho de PF; agente perseguiu o suspeito

Suspeito e vítimas foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente, em Fortaleza. Situação aconteceu na av. Alberto Craveiro

Um adolescente foi apreendido neste sábado, 6, após uma tentativa de furto na avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito tentou furtar uma pessoa que seria filho de um policial federal. O agente perseguiu o adolescente com arma em punho.

A situação foi avistada por equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) que passavam pelo local. Em vídeo registrado por pessoas que passavam na avenida, é possível ver o adolescente sendo conduzido pelos policiais militares.