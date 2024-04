Mulher é encontrada morta dentro de armário com braços e pernas amarrados

Armário com o corpo da vítima foi encontrado embaixo de viaduto na av. José Bastos

Uma mulher sem identificação foi encontrada morta com as mãos e os pés amarrados. O corpo estava dentro de um armário, embaixo do viaduto da avenida José Bastos, em Fortaleza. O caso foi registrado nessa quarta-feira, 3.

Uma pessoa passava pelo local quando sentiu um forte odor e abriu as portas de um armário que estava abandonado no local. O transeunte teria acionado a polícia após visualizar o corpo.

A vítima estava com uma sacola preta na cabeça e apresentava sinais de violência.