Tentativa de homicídio no Bonsucesso deixa criança e três adultos feridos

Uma tentativa de homicídio na noite da última quarta-feira, 3, deixou quatro pessoas feridas no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. Na ocasião, um homem, duas mulheres e uma criança de 5 anos que estavem dentro de um carro foram alvejadas por disparos de criminosos. O grupo saía de uma confraternização de aniversário.

O POVO apurou que as quatro pessoas dentro do veículo não seriam os alvos do crime, motivado por brigas entre integrantes de facções criminosas dos bairros Bonsucesso e Granja Portugal. Todas as vítimas estão em estado grave de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com uma fonte da segurança, momentos antes do ataque, um integrante de uma facção teria reconhecido a Hilux prata utilizada pelas vítimas como pertencente a um membro de grupo rival.