Escola e creche são entregues requalificadas no bairro Canindezinho e devem atender 1,5 mil alunos

A Escola Municipal Padre Antônio Monteiro da Cruz e o Centro de Educação Infantil (CEI) Zilda Arns Neumann, no bairro Canindezinho, em Fortaleza, foram entregues requalificados, nesta segunda-feira, 4, pela Prefeitura. Uma quadra poliesportiva também foi incluída e entregue no pacote. A reforma beneficia 1,5 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos. O pacote de investimento foi de R$ 4,1 milhões.

As obras incluíram serviços de padronização da infraestrutura de ambientes escolares, como revisão de coberta, pintura, recuperação de revestimentos e pisos, novas instalações e itens de acessibilidade. As intervenções foram executadas pela Secretaria Municipal da Educação (SME) em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).

De acordo com a titular da SME, Dalila Saldanha, diante das estruturas antigas das unidades, em 2017, não havia perspectivas de como requalificar. “Mas, com inteligência, trabalho e a prioridade do prefeito, viemos aqui entregar um ambiente acolhedor para todos. Uma escola bem equipada, bem organizada do ponto de vista estrutural, interfere diretamente no trabalho pedagógico”, disse.