Roubo em bar na Aldeota tem troca de tiros e termina com perseguição e prisão de trio

Após a apreensão da arma e dos objetos roubados com os indivíduos, eles foram presos em flagrante e conduzidos ao 2º Distrito Policial Crédito: Divulgação/SSPDS

Três suspeitos armados foram presos na noite dessa sexta-feira, 22, após roubo em bar no bairro Aldeota, na rua Ildefonso Albano, em Fortaleza. A operação foi realizada por policiais do motopatrulhamento do 8º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Com o trio, um revólver de calibre .32 com uma munição deflagrada, R$ 165,00 em espécie, uma bolsa, dois aparelhos celulares e um carro foram apreendidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A equipe foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para uma ocorrência de roubo em estabelecimento comercial e disparo de arma de fogo na rua Ildefonso Albano.