Justiça do Ceará determina que Estado indenize família de criança alérgica

A criança era alérgica e recebeu dipirona em uma unidade de saúde. Ela teve parada cardiorespiratória, precisou ser reanimada e foi entubada na UTI do hospital, de acordo com o processo

A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) seguiu o voto da relatora, desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, e determinou que o Estado indenize, em R$ 15 mil, a família de uma criança alérgica a dipirona. De acordo com o processo, apesar da informação, a criança recebeu o medicamento no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza.



Conforme o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), com base nos autos, o bebê nasceu com má formação renal e foi submetido a uma cirurgia de nesfrostomia quando tinha 17 dias de vida, passando a ser acompanhado pelo Hias. Em agosto de 2021, a criança, aos 2 anos, deu entrada na unidade para um reimplante ureteral e foi informado, no prontuário, que ela tinha alergia a dipirona.