Fortaleza é sede do lançamento de rede de conscientização ambiental formada por jovens do Nordeste

Na data em que também é comemorado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, projeto Reaver, coordenado pelo Instituto Terre des Hommes , surge da colaboração entre jovens do Nordeste que fazem parte de coletivos dedicados ao fortalecimento da luta socioambiental .

O evento inaugural despontou com apresentações de poesia e rap, abordando questões como o racismo ambiental , entendido pelos participantes como um pilar fundamental na luta pela preservação do meio ambiente.

Residente do Parque Santa Maria, ela lamenta a distância do bairro para os centros culturais da cidade e expressa o desejo de reduzir as amplas divisões sociais que, mesmo dentro da mesma Cidade, tornam alguns espaços inacessíveis .

Para Jamilly Ellen, 19 anos, integrante do coletivo Meraki do Gueto, a luta ambiental é parte de um todo que requer a participação de diversos setores da sociedade. "Como vamos lutar pelo meio ambiente se não temos saúde ?", questiona a jovem.

"Queremos que nossa realidade seja diferente do que é hoje, e começar tão jovem é para ter mais tempo para lutar", afirmou Thayná Sousa, 17 anos, integrante do Coletivo Revide e da Rede Reaver.

A arquiteta Maria Cristiellen Ribeiro, palestrante do evento, também defende que a educação sobre questões socioambientais e o entendimento do próprio espaço habitacional ainda na infância pode tornar as reivindicações mais efetivas às autoridades.

A jovem compartilha que, em sua rotina , as quintas-feiras à noite são reservadas para encontros com os colegas para debater as problemáticas e planejar a promoção de novos projetos. "É cansativo, mas vale a pena. Olha o posto! Demorou, mas conseguimos", ressalta.

Expansão da Rede

O projeto começou com uma iniciativa do Instituto Terre des Hommes (TdH) Brasil, que promoveu em dezembro de 2023 um acampamento ambiental, com a presença de quase 60 jovens de Fortaleza, Caucaia e Aracati – todos eles com engajamento em causas sociais com foco no meio ambiente.

A expansão da Reaver não se limita apenas a Fortaleza. Ainda de acordo com Denise Mota, "esse ano vai ter o lançamento no Rio Grande do Norte, no Maranhão e no Piauí."

Essa conexão entre os diferentes territórios será estabelecida tanto de forma virtual quanto presencial, com a realização de caravanas. Denise enfatiza que o objetivo é promover a troca de experiências entre os jovens protagonistas de cada localidade, possibilitando uma compreensão mais ampla de como as políticas públicas ambientais estão sendo implementadas em diferentes regiões.

Ela ressalta ainda que, em todos os eventos, os jovens são as figuras centrais da resistência. "Eles que montam o evento, então eles que são protagonistas. O projeto é jovens como protagonistas da saúde ambiental no Nordeste".



Como ajudar

As atividades desempenhadas incluem capacitações, intervenções, workshops, debates e oficinas, tanto pelos coletivos de cada bairro quanto pela união destes, que formam a Reaver, na Rede Cuca.



Os interessados em integrar, podem acessar ao site https://reavernordeste.org/. Lá, é possível visualizar datas importantes, enviar sugestões de debates, visualizar os valores partilhados pela equipe e fazer doações.