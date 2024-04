Moradores ficam presos após fachada de prédio desabar, em Fortaleza

Segundo o Corpo de Bombeiros, a fachada tinha uma pequena passarela que dava acesso aos apartamentos. Cinco pessoas foram retiradas do local

Moradores de um prédio localizado no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, ficaram presos dentro da residência após parte da fachada do edifício desabar na madrugada deste sábado, 16. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fachada tinha uma pequena passarela que dava acesso aos apartamentos.

Os bombeiros foram acionados por volta das 0h25. Ao todo, cinco pessoas foram retiradas do local com a ajuda de uma escada.