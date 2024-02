Laboratório de cultivo de maconha é desarticulado em Pindoretama

As buscas dos policiais começaram após denúncia de supostas práticas ilícitas que estariam sendo realizadas na zona rural do município. Os policiais então encontraram um local com movimentação suspeita.

Ao avistarem a aproximação do policial, os suspeitos abandoraram o local. No entanto, durante as buscas, foi encontrada no imóvel uma estrutura preparada para o cultivo de uma espécie de maconha.



Na propriedade, os agentes da Polícia Civil encontraram 40 mudas da planta, uma estufa, iluminação artificial para o cultivo do material, além de fertilizantes, balança de precisão, máquina celadora e um termômetro.

Também foi encontrado 1,4 kg da maconha, pronta para comercialização. O material foi encaminhado à Delegacia de Narcóticos, onde o crime será investigado.