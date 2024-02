MC é morto a tiros no Cidade Jardim II

Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. A 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu um inquérito para investigar o caso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Vinner foi baleado em uma via pública do residencial, tendo chegado a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistido.

O cantor Guilherme Vinner, o MC Vinner , de 21 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo, 18, no residencial Cidade Jardim II , localizado no bairro José Walter, em Fortaleza . O músico também trabalhava como motorista por aplicativo e foi assassinado quando fazia uma corrida no conjunto habitacional.

MC Vinner tinha mais de cinco mil seguidores em sua conta no Instagram. Seu último lançamento, a música “Desce e Rebola”, parceria com os cantores “ouluquinhas” e “Uh rei”, tem mais de duas mil visualizações no Youtube.



Na noite do sábado, 17, um outro homem foi assassinado no Cidade Jardim I. E, durante à tarde do domingo, um homicídio foi registrado no bairro Planalto Ayrton Senna, localizado ao lado do José Walter.