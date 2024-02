Transou sem camisinha no Carnaval? Saiba o que é PEP e onde acessar a prevenção em Fortaleza

Fazer sexo sem o uso de preservativos pode expor o corpo a diversas Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como a causada pelo vírus HIV. Quem transou sem camisinha no período do carnaval, ocorrido de 10 a 13 de fevereiro, ainda deve procurar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), para diminuir as chances de uma infecção pelo HIV.

Segundo Marcos Paiva, coordenador da área de IST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, o medicamento pode ser procurado até 72 horas após a exposição, ou seja, em um período de três dias. “Qualquer pessoa que teve relações sexuais sem preservativo pode procurar o tratamento, com a maior brevidade possível dentro dessas 72h”, diz.