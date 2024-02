Espigão do Titanzinho será entregue no segundo semestre de 2024, mas moradores pedem por reajustes

As obras do espigão do Titanzinho, no Cais do Porto, em Fortaleza, devem ser concluídas e entregues no segundo semestre deste ano. As atividades tiveram início em janeiro passado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) após a Regional 2 apresentar o projeto aos moradores. O público que atua economicamente no local, por meio das escolinhas de surf e parte comercial, pedem reajustes no projeto para não afetar as atividades já realizadas na região.

Atualmente, cerca de oito quiosques atuam no “paredão” do espigão do Titanzinho, como é conhecido na localidade, situado na avenida Leite Barbosa. A via dá início ao espigão e também está incluída no projeto de revitalização por meio de obras de urbanização da avenida. As atividades acontecem no trecho compreendido entre a rua Brizamar e a avenida Ponta Mar.

Entre as reivindicações, os atuantes solicitam que não sejam remanejados para outros pontos após as obras; mudanças no tamanho dos novos quiosques que serão instalados no local e que adaptações no "paredão" para o comércio não-atuante em quiosques continuarem com as atividades no trecho sejam feitas. Outra preocupação é onde eles devem ficar enquanto acontecem as obras.