Prefeitura de Icapuí vai construir espigão para conter a maré na Praia de Peroba

A prefeitura de Icapuí, distante 205,3 km de Fortaleza, vai construir um espigão para conter a maré na Praia de Peroba — buscando combater o processo de erosão que tem trazido danos para a região. O anúncio foi divulgado por meio das redes sociais do prefeito Lacerda Filho, nesta quarta-feira, 17.

Conforme o prefeito, a obra conta com um recurso de R$ 11 milhões, dos quais R$ 7 milhões foram entregues via Governo Federal. Localidade tem sofrido com o processo erosivo, acentuado pelo avanço do mar, há mais de cinco anos, sendo motivo de um imbróglio envolvendo autoridades e moradores.

Em vídeo publicado hoje na sua conta do Instagram, o prefeito de Icapuí reconheceu sua parte no problema em questão. "O importante é solucionar, apaziguar. Eu faço parte desse problema, de culpa do que tá acontecendo, mas o importante é encontrar solução", disse durante gravação.