Vídeo: Bar em Fortaleza paralisa atividades após vândalo atear fogo em medidor de energia

O anúncio da suspensão foi feito através das redes sociais do estabelecimento, junto a confirmação da interrupção da programação de Carnaval. Em nota, a administração do bar lamentou a situação que atinge o local já nos meses iniciais de funcionamento.

Um estabelecimento comercial em Fortaleza , decidiu paralisar as atividades até a próxima sexta-feira, 16, após ser alvo de vandalismo na manhã desta terça, 13. Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um homem, ainda não identificado, atea fogo no medidor de energia do Fuzuê Bar, no bairro Meireles, e foge logo em seguida. Não há relato de feridos no caso.

“Abrimos o bar em dezembro com o intuito de sempre oferecermos o melhor para todos vocês, da gastronomia à programação musical. Desde então já passamos por vários desafios e obstáculos durante o percurso, mas sempre voltamos ainda mais determinados a entregar o nosso melhor [...] Esperamos que entendam e saibam que muito em breve estaremos de volta, com a casa funcionando 100% e oferecendo a vocês o melhor, como sempre fizemos. Já estamos tomando as devidas providências e a justiça será feita”, diz o texto publicado.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado no 2° Distrito Policial (DP) e que o suspeito poderá responder pelo crime de dano.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do 2° DP: (85) 3101 1344

Veja o momento em que o medidor é incendiado: