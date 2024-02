Peruano é preso no Aeroporto de Fortaleza com cápsulas de cocaína dentro do estômago

Um homem de 20 anos, natural do Peru, foi preso na noite dessa quarta-feira, 7, no Aeroporto de Fortaleza. Ele foi flagrado transportando cocaína em cápsulas que haviam sido engolidas, de acordo com informações da Polícia Federal (PF).

A PF não informa a identiidade do preso. Ele tentava embarcar em voo com destino à Índia e escala em Paris.