Renascer: comunidade Shalom realiza retiro de Carnaval em Fortaleza

A Comunidade Católica Shalom anunciou a programação do seu retiro de Carnaval 2024. O evento "Renascer" ocorrerá de 10 a 13 de fevereiro, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O evento é gratuito, com duração de quatro dias.

O tema deste ano é “Coragem! O Senhor te chama!”, trecho retirado do evangelho de Marcos (10:49), no qual Jesus cura o cego Bartimeu. O evento acontece em mais de 100 cidades brasileiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação se inicia no sábado, a partir das 16 horas, com a celebração de missa seguida por uma festa com a banda de pagode gospel Sopragod. Nos demais dias, as atividades começarão às 9 horas, oferecendo aos participantes momentos de reflexão, pregações, orações e cursos que têm o objetivo de fortalecer a espiritualidade cristã.