Cinco anos após aterramento, por que o mar da Praia de Iracema continua violento?

Concluídas em 2019, as obras de aterramento na Praia de Iracema proporcionaram uma faixa de praia mais larga. Contudo, as intervenções de engenharia também impactaram na refração das ondas e na mobilidade das areias que contornando os espigões. Dessa forma, em decorrência de um mar violento, muitos banhistas, principalmente nas proximidades do Espigão Rui Barbosa, passaram a optar por outros locais de banho.

“O mar daqui é traiçoeiro. Por isso quem vem mais é um pessoal que já sabe nadar. Mesmo assim, sempre ficamos de olho. Quando o mar está enchendo e a gente vê famílias com crianças, nós avisamos para sair do mar ou não entrar”, relata José Wagner.

Durante todo o período de 2023, houve registro de duas mortes por afogamento registradas na praia localizada no bairro Praia de Iracema. Os casos foram registrados no mês de julho. O serviço de salvamento na região, contudo, é área de responsabilidade Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), que gere a Inspetoria, não informou o quantitativo de resgates por afogamento na região da Praia de Iracema, em particular na região do Espigão Rui Barbosa, no ano passado ou anteriores. O POVO aguarda as informações solicitadas pela Lei de Acesso à Informação (LAI).

O doutor em Geografia Física e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles, comenta que a força e imprevisibilidade do mar da Praia de Iracema são decorrentes do aterramento da praia. “Os banhistas entram durante a maré alta e, em seguida, deparam-se com uma profundidade consideravelmente maior, que nós chamamos de cavas, por que foi depositada uma grande quantidade de areia na beira e isso gera um declive”, explica o professor.

FORTALEZA, CEARÁ, 27-01-2024: Posto 5 de salva-vidas, na Praia de Iracema. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Jeovah Meireles aponta ainda que, por conta das instalação dos espigões, a dinâmica das ondas e a sua refração nos equipamentos também mudam com frequência o fundo do mar, afetando, por conseguinte, a força e a direção das ondas. O solo do mar da Praia de Iracema é composto por “cristas”, quando o chão se molda em formato ondulado.