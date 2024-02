Centenas de celulares que teriam sido roubados são localizados no Beco da Poeira

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira, 6, uma operação no “Beco da Poeira”, estabelecimento comercial localizado no Centro de Fortaleza. Conforme a Polícia, “centenas” de celulares que teriam sido roubados ou furtados e eram revendidos no local foram apreendidos.



Durante a chamada operação “Táurida”, dez pessoas foram conduzidas para delegacias, onde responderão a procedimentos policiais à medida de seus envolvimentos nos crimes.



A Polícia Civil também informou que foram identificados 39 alvos em estabelecimentos do Beco da Poeira. Imagens feitas por pessoas que estavam no estabelecimento durante a operação registaram que diversos boxes foram fechados no espaço comercial.