Carnaval: onde pegar camisinhas de graça em Fortaleza?

Os preservativos possibilitam a prevenção de sífilis, herpes genital, hepatites virais, HIV etc.

Um dos métodos mais conhecidos e eficazes são os preservativos, que possibilitam a prevenção de sífilis, herpes genital, hepatites virais, HIV, etc. Eles são distribuídos de forma gratuita em todos os 118 postos de saúde de Fortaleza.

“A camisinha é o que realmente impede o contato com os fluidos sexuais, ou seja, com o que realmente transmite”, destaca Fernanda Remígio, infectologista do Hospital São José (HSJ), em nota.

“Algumas lesões de HPV podem ser transmitidas pelo contato de pele com pele, mas o preservativo tem mais eficácia em proteger de tudo que é transmitido por secreções”, continua.

Postos de saúde em Fortaleza