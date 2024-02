Corpos de dois homens com as mãos amarradas são encontrados no José Walter

Dois homens foram assassinados a tiros no início da tarde desta sexta-feira, 2, no bairro José Walter, em Fortaleza. As vítimas foram encontradas na rua 8H com as mãos amarradas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. A pasta informou que uma das vítimas tinha 51 anos, enquanto a outra ainda não foi identificada formalmente.