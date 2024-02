Hemoce terá "bloquinho da doação" neste sábado, 3, na Praça das Flores

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realiza neste sábado, 3, o “bloco de doação” com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária de sangue . A ação ocorrerá no posto de coleta do Hemoce na Praça das Flores, localizado na av. Desembargador Moreira, em Fortaleza , a partir das 10 horas.

O evento será realizado em parceria com o Instituto Pró-Hemo (IPH) e contará com a participação do Bloco Camaleões do Vila, parceiro do Hemoce há mais de cinco anos. Além de contar com café da manhã especial para voluntários, decoração carnavalesca e diversas atividades para o público.

Segundo a coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima, este é um momento de alegria e solidariedade.

“Coloque sua fantasia de solidariedade e participe do bloco de doações, se você ainda não é doador, aproveite para ajudar a salvar vidas pela primeira vez” convida o coordenador.

As doações feitas pelo Hemoce beneficiam pacientes que necessitam de transfusões de sangue em todo o Ceará. O hemocentro é responsável pelo atendimento transfusional em cerca de 500 unidades de saúde espalhadas pelos 184 municípios cearenses, totalmente atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).