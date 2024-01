Clube do Médico terá nova sede em parte do terreno na Praia do Futuro

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-12-2023: fim de semana defronte à sede do Clube do Médico na Praia do Futuro. O Clube foi totalmente derrubado. A ideia é saber o que será construído no terreno do clube ou se o clube será transferido para outro local. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O Clube do Médico de Fortaleza, localizado na Praia do Futuro, teve a estrutura de 1.500 metros quadrados (m²) de área edificada completamente demolida. Após a venda de metade do terreno, que agora será destinado à construção de um empreendimento hoteleiro, a parcela da antiga administração terá uma nova sede no mesmo ano em que completa 50 anos de existência. A previsão de inauguração e outubro de 2024. Os jovens que passam pelo entorno do vasto terreno localizado na avenida Dioguinho talvez não saibam, mas, naquela faixa de terra, outrora famílias se reuniam para apreciar dias de sol e realizar diversas atividades esportivas e sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Criado em 1974, o Clube surgiu como um local reservado às atividades sociais para médicos e suas famílias, sob a gestão do primeiro presidente, o médico Pedro Albino Queiroz.

De início, o Clube do Médico era uma organização vinculada ao Centro Médico Cearense (CMC), entidade médica mais antiga do Estado, com 110 anos de existência. Aos 87 anos, Pedro Albino relembra como foi o processo de construção do Clube: “Na década de 1950, essa já era uma demanda da classe médica. Apenas em 1967, após a compra de uma quadra na Praia do Futuro, com recursos do CMC e da venda de ações, é que conseguimos colocar para frente essa ideia”, explica o ex-presidente. Em janeiro de 1969, as obras de construção do Clube foram iniciadas, sendo finalizadas em 1974. “Quando ele foi inaugurado, existiam apenas 300 sócios. Na época, quase não tinha função social. Então, nós fizemos algumas festas, como São João, Carnaval, sambas, tudo para arrecadar recursos", conta. "Em 1976, conseguimos inaugurar no espaço o parque aquático, o salão de festas e o restaurante. Tudo isso fez iniciar uma atividade social muito intensa, e as pessoas começaram a se interessar pelo Clube”, relata Pedro Albino Queiroz. Posteriormente, em 1978, o espaço também foi equipado com estacionamento, churrascaria e quadra de esportes. O local também deixou de ser um equipamento do Centro Médico Cearense e passou a ser uma organização independente, com 1.500 m², sem contar a área da piscina. Clube do médico em 1976 Crédito: Acervo/OPOVODOC Clube do médico em 1976 Crédito: Acervo/OPOVODOC Clube do médico em 1976 Crédito: Acervo/OPOVODOC Clube do médico em 1976 Crédito: Acervo/OPOVODOC

De início, segundo o ex-presidente do Clube, Pedro Albino Queiroz, somente médicos podiam tornar-se sócios e usufruir das instalações. Posteriormente, outras classes, como farmacêuticos, também passaram a ser admitidos como membros. Estes pagavam apenas uma taxa, mas não tinham direito a voto como sócios-proprietários. “Os colegas costumavam se juntar em times para jogar aos sábados. O ambiente era saudável e agradável, com uma frequência especialmente animada nos fins de semana, quando também tinha apresentações de música ao vivo. Mas até na semana chegava a ter um bom público. Também se faziam eventos, como festas de formatura”, relembra Pedro Albino, saudoso. O Clube do Médico em meio à transformação da Cidade Com o tempo, a quantidade de público no Clube do Médico diminuiu. Para o ex-presidente, Pedro Albino Queiroz, esse fenômeno teve a ver com a transformação da Cidade e dos espaços de lazer. “No geral, os clubes sociais perderam força. Acho que muito disso se deve à criação dos condomínios residenciais com áreas de lazer e outras formas de acesso à diversão.”