Criminosos escalam varandas para furtar casas no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

Criminosos escalam residências no bairro Jacarecanga e furtam objetos Crédito: Reprodução/Vídeo redes sociais

Em menos de 24 horas, duas casas no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, foram invadidas e famílias tiveram eletrônicos e pertences furtados. Os casos foram registrados na segunda-feira, 29. As residências são próximas, e há denúncias de criminosos escalando varandas de imóveis no bairro. Uma das vítimas é uma diarista de 50 anos que reside com a família em uma casa de dois andares. Ela relata ao O POVO que saiu de casa, na rua São Paulo, por volta das 22 horas, pois vai ao supermercado nesse horário rotineiramente para fazer as compras com calma. A mulher comenta que o estabelecimento que ela frequenta fica aberto até meia-noite. A vítima afirma que estava a caminho do estabelecimento com a filha, mas percebeu que esqueceu o dinheiro e solicitou que a filha voltasse para pegar a quantia.

O outro caso de furto foi registrado por volta das 2 horas da madrugada da segunda-feira, 29, no cruzamento das ruas Adriano Martins com Adolfo Campelo. O crime aconteceu com a moradora, uma aposentada de 63 anos, dentro da casa. A mulher dormia no andar debaixo, e os criminosos também escalaram a casa até chegarem à varanda, por onde tiveram acesso aos quartos. Ao O POVO, a mulher conta que acordou, foi até a padaria, mas não subiu para o primeiro andar da casa. No entanto, o filho verificou que o andar estava revirado e os pertences haviam sido furtados. A vítima cedeu as imagens das câmeras de vigilância à reportagem. Nas imagens, é possível ver que um dos criminosos permanece do lado de fora e o outro fica dentro da casa, subtraindo os pertences. O homem que ocupa a casa repassa o material do furto para o comparsa, em seguida os dois fogem.

A aposentada também acredita que os criminosos estudaram a rotina da família, pois no dia do crime o filho havia viajado e o carro, que constantamente era deixado do lado de fora da casa, não estava. A mulher acredita que a dupla imaginou que o imóvel estaria desocupado durante a madrugada. O prejuízo para a aposentada foi de aproximadamente R$ 3 mil em pertences e eletrônicos. "A porta (do andar de cima) estava encostada. Eles levaram ventilador, perfumes, mochila de notebook e até uma extensão. Chegaram e retornaram a pé e seguiram para o lado da avenida Francisco Sá", ressalta.