Abastecimento de água será interrompido em bairros de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape; veja quais

Paralisação programada pela Cagece será nesta terça-feira, 30, e afetará mais de 15 bairros. Normalização deverá ocorrer 48 horas após o término do serviço

Parte dos moradores de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape ficarão sem água nesta terça-feira, 30. A previsão é de que a paralisação programada ocorra das 8 às 17 horas.

De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o motivo é a implantação de uma nova rede no sistema de água de parte dos municípios afetados.

