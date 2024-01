Professores da rede municipal de Fortaleza marcam paralisação para esta sexta-feira, 26

Os professores da rede municipal de ensino de Fortaleza vão realizar uma paralisação total nesta sexta-feira, 26, reivindicando um reajuste salarial de 10,09%. Conforme Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), na segunda-feira, 29, será discutida a possibilidade de greve geral.

Categoria reclama da ausência de resposta por parte da Prefeitura em relação ao ajuste do magistério municipal em 2024 e "da falta de agendamento de uma reunião para negociação".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o aumento de 10,09%, professores esperam alcançar o atual piso do magistério, de R$ 4.580,57, no vencimento inicial, e que esse índice seja aplicado de forma linear em toda a carreira.